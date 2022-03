Fürth: Tillman soll langfristig verlängern

Die Liaison von Timothy Tillman und Greuther Fürth wird wohl fortgesetzt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, arbeitet Sportdirektor Rachid Azzouzi an einer Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler. Der gebürtige Franke läuft seit rund zwei Jahren am Ronhof auf.

Fürth hält ohnehin das Heft des Handelns in der Hand. Per Option könnte das im Sommer auslaufende Papier um eine Spielzeit verlängert werden. Das Kleeblatt will den 23-jährigen Leistungsträger aber darüber hinaus an den Klub binden.