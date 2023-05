Kiel bedient sich im Wolfsburg-Nachwuchs

Holstein Kiel verpflichtet Aurel Wagbe vom VfL Wolfsburg. Der Klub verkündet, dass der 19-jährige Mittelfeldspieler einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschreibt. „Unser sportliches Konzept ist auch darauf ausgerichtet, mit jungen, technisch gut ausgebildeten Spielern wie Aurel Wagbe zu arbeiten und sie besser zu machen“, erklärt Geschäftsführer Sport Uwe Stöver.

Wagbe war 2015 vom Hamburger SV zu den Wölfen gewechselt. Für den VfL spielt er aktuell die zweite Saison in der U19-Bundesliga, in der er 19 Mal zum Einsatz kam. Der Youngster freut sich über seinen Wechsel zu den Störchen: „Holstein Kiel ist schon seit Jahren ein interessanter Verein für junge Spieler. Eine für mich sehr interessante sportliche Ausrichtung und das spürbare Vertrauen der Verantwortlichen haben mich voll überzeugt. Mein Ziel ist es, mich hier schnell einzuleben, mit Freude und Energie in die Vorbereitung zu gehen und mich nach und nach in der Mannschaft zu etablieren.“

