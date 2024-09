Barça-Schock: Mega-Zwangspause für Bernal

Der FC Barcelona muss sehr lange auf Youngster Marc Bernal verzichten. Wie die Katalanen offiziell mitteilen, wurde der 17-jährige Mittelfeldspieler erfolgreich am Knie operiert und fällt für etwa zwölf Monate aus.

Bernal hatte sich am dritten Spieltag beim 2:1-Sieg gegen Rayo Vallecano in der Nachspielzeit eine Kreuzband- und Meniskusverletzung zugezogen. In der noch jungen La Liga-Saison gehörte der Defensivmann zum Stammpersonal der Blaugrana und stand in jedem Spiel in der Startaufstellung.