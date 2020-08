Medien: Volland-Verlängerung vom Tisch – schlägt jetzt Kovac zu?

Im Juni noch schien die Verlängerung von Kevin Volland bei Bayer Leverkusen nicht mehr fern zu sein. Doch mittlerweile ist es Mitte August und eine Einigung ist noch immer nicht erzielt. Die Indizien mehren sich, dass es bei Bayer zum Umdenken gekommen ist und sich der Angreifer inzwischen auf dem Abstellgleis befindet.

‚France Football‘ legt sich diesbezüglich fest. Volland habe trotz Vertrags bis 2021 keine Zukunft in der Werkself und solle Leverkusen Ablöse-trächtig verlassen. 25 bis 30 Millionen Euro fordere der Europa League-Viertelfinalist. Und auch der 28-Jährige selbst soll einem Wechsel gegenüber aufgeschlossen sein – ins Ausland.

Kovac ein Volland-Fan

Passenderweise bringt ‚France Football‘ mit der AS Monaco im selben Zug einen potenziellen Abnehmer ins Spiel bringen. Trainer Niko Kovac schätzt Volland demnach sehr, vor allem dessen aufopferungsvolles Spiel, geprägt von Fleiß und hoher Laufbereitschaft. Dafür hat der ehemalige Bayern-Coach bekanntlich ein Faible.

Bereits Anfang August kam aus Monaco die Meldung, dass Leverkusen Volland in einen Deal mit Wunschspieler Benoît Badiashile einzubauen gedenke. Dass ein Volland-Deal bei der AS nun – losgelöst vom französischen Innenverteidiger – auf Gegenliebe stößt, ist eine neue Entwicklung. Was aus Badiashile wird, steht auf einem anderen Blatt. Nach FT-Infos ist Bayer mit dem Spieler selbst sehr weit.