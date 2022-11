Fast fix: Gerson verlässt Marseille

Gerson wird Olympique Marseille wohl in Kürze verlassen und zu Flamengo zurückkehren. ‚RMC Sport‘ berichtet am heutigen Mittwoch von der bevorstehenden Rückkehr in sein Heimatland Brasilien. Gerson soll sich bereits von seinen Mitspielern verabschiedet haben. Letzte Details zwischen beiden Klubs müssen noch geklärt werden. Marseille verlangt für den 25-Jährigen eine Ablöse von 20 Millionen Euro.

Vertraglich ist der offensive Mittelfeldspieler noch bis 2026 an OM gebunden. In dieser Saison kommt Gerson nicht über die Rolle als Rotationsspieler hinaus. Beim brasilianischen Erstligisten Fluminense startete seine Karriere, 2014/15 schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft und unterschrieb als Jugendlicher seinen Profivertrag. Für Flamengo hatte Gerson von 2019 bis 2021 gespielt, ehe es für 20 Millionen nach Marseille ging.