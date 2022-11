Nach Trainer-Zoff: OM legt Preis für Gerson fest

Gerson (25) könnte Olympique Marseille bereits im Winter verlassen. Wie die Zeitung ‚La Provence‘ berichtet, ist der französische Erstligist mittlerweile bereit, den Brasilianer (vier Länderspiele) abzugeben. Laut dem vereinsnahen Blatt würde man dem Mittelfeld-Allrounder keine Steine in den Weg legen, sollte ein Klub 20 Millionen Euro auf den Tisch legen. Als potenzieller Abnehmer kommt dem Bericht zufolge der FC Sevilla in Frage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach starken Leistungen in seiner Premierensaison kommt der Rechtsfuß in dieser Spielzeit kaum zum Zug. Zwischen ihm und Cheftrainer Igor Tudor soll es starke Differenzen geben. Die schwierige Situation beim Tabellenzweiten der Ligue 1 kostete ihn zuletzt sogar sein WM-Ticket. Nun also könnte es trotz einer Vertragslaufzeit bis 2026 zur vorzeitigen Trennung kommen. Bei einem Verkauf müsste Olympique Gersons Ex-Klub AS Rom mit zehn Prozent beteiligen.