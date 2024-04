Eintracht dran: Das Preisschild für 21-Tore-Stürmer Ioannidis

Für Bundesliga-Flirt Fotis Ioannidis werden allem Anschein nach mindestens 15 Millionen Euro fällig. Das geht aus einem Bericht von Transferinsider Gianluca Di Marzio hervor. Demzufolge würde Panathinaikos Athen den 24-jährigen Mittelstürmer (21 Treffer in 39 Partien) ab besagter Summe ziehen lassen.

Interesse an dem griechischen Goalgetter bekunden dem Bericht zufolge Lazio Rom, der FC Sevilla, Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt. Die Hessen hatten bereits im Winter einen Vorstoß gewagt, handelten sich bei dem griechischen Erstligisten aber einen Korb ein. Vielleicht findet Ioannidis, der vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, im Anschluss an die Saison den Weg in die Bundesliga.