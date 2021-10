FC Bayern: Müller lobt Süle

Thomas Müller würde es begrüßen, wenn Niklas Süle seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängert. „Er ist aktuell wieder sehr gut unterwegs. Das ist das Entscheidende. Wenn er das liefert, dann ist er ein sehr wichtiger Spieler für uns“, so das Urteil des 32-jährigen Offensivspielers laut ‚Bild‘.

Süle ließ zuletzt offen, ob er seine Zukunft an der Säbener Straße sieht. Dem Abwehrspieler zufolge könne es sein, „dass ich sage: Ich bin ablösefrei und wage noch mal was Neues. […] Es ist in jede Richtung alles offen. Ich kann mir alles vorstellen.“ Der 26-Jährige soll von einem Engagement in der Premier League träumen. Avancen macht ihm unter anderem der neureiche Scheich-Klub Newcastle United.