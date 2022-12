García vor Rückkehr zu Real?

Real Madrid ist offenbar an einer Rückholaktion von Fran García interessiert. Wie die ‚Marca‘ berichtet, könnte der Linksverteidiger von Rayo Vallecano im kommenden Sommer nach Madrid zurückkehren. In dem Kontrakt des 23-Jährigen sei eine zehn Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel verankert. Aufgrund seiner Vergangenheit bei den Königlichen würde sich die Ablöse für Real sogar halbieren.

García wurde in der Jugendakademie der Madrilenen ausgebildet, der Sprung in die erste Mannschaft blieb ihm allerdings verwehrt. Bei Rayo entwickelte sich der Spanier zum Stammspieler, verpasste in der aktuellen Saison kein Ligaspiel und stand immer über 90 Minuten auf dem Platz. García steht noch bis zum Sommer 2025 bei Rayo unter Vertrag.

