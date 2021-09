Winter-Freigabe: Lenos Zeit abgelaufen?

Bernd Leno wird die Zeichen der Zeit in den zurückliegenden Wochen erkannt haben. Nachdem der 29-Jährige vor rund einem Monat seinen Posten im Tor des FC Arsenal räumen und Konkurrent Aaron Ramsdale überlassen musste, folgte am gestrigen Mittwoch der nächste Wink mit dem Zaunpfahl.

In der dritten Runde des Ligapokals bot Trainer Mikel Arteta Leno gegen den AFC Wimbledon erstmals seit Mitte August wieder im Tor auf. Die Pokalspiele werden in England allerdings größtenteils genutzt, um den Ersatzkeepern Spielpraxis zu ermöglichen. In der vorherigen Pokalrunde setzte Leno noch als damaliger Stammkeeper aus. Drei Tage später absolvierte er beim 0:5 gegen Manchester City sein vorerst letztes Spiel als Nummer eins.

Weiße Weste für Ramsdale

Nach 0:9 Toren aus den ersten drei Spieltagen entschied man sich bei den Gunners für einen Torhüterwechsel. Seitdem blieben die Londoner mit Ramsdale in den Partien gegen Norwich City und den FC Burnley ohne Gegentor und gewannen jeweils mit 1:0. Der 28 Millionen teure und sechs Jahre jüngere Sommerneuzugang scheint die Zukunft im Arsenal-Tor zu sein und überzeugt mit guten Leistungen.

Laut ‚Eurosport‘ ist Lenos Schicksal inzwischen derart besiegelt, dass der Keeper bereits im Winter zu haben ist. Arsenal sei demnach offen für Angebote im Januar, ein Verbleib über die laufende Saison hinaus gilt als äußerst unwahrscheinlich. Artetas einstiges Luxusproblem im Tor ist nun zu Lenos Problematik geworden.