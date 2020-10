Mayoral: Zidane wollte Jovic abgeben

Borja Mayoral hat nach seinem Wechsel von Real Madrid zur AS Rom durchblicken lassen, dass Cheftrainer Zinedine Zidane ihn eigentlich halten wollte. Auf der Pressekonferenz der Roma sagte der Stürmer: „Als ich in der Vorbereitung wieder in Madrid ankam, wollte ich den Klub schnellstmöglich verlassen, aber Zidane wollte, dass ich bleibe.“

In Madrid wäre Mayoral die klare Nummer zwei hinter Karim Benzema gewesen, offenbar zu wenig für den Angreifer, der zudem durchblicken ließ, dass Zizou lieber Luka Jovic abgegeben hätte: „Ich glaube, der Klub hätte auf Zidane gehört und wollte Jovic abgeben. Ich habe dann nochmals mit Zidane in seinem Büro sprechen können und erklärte ihm, dass ich die Chance, bei einem Klub wie der Roma zu spielen und mich dort weiter zu entwickeln, nicht ausschlagen kann.“