Schalke 04: Thiaw-Berater auf Klubssuche?

In einer finsteren Saison war Malick Thiaw für den FC Schalke 04 einer der wenigen Lichtblicke. Der 19-Jährige etablierte sich nicht nur im Profikader, sondern zeigte mitunter ansprechende Leistungen und vor allem großes Potenzial.

Nur logisch also, dass die Königsblauen ihr Abwehrjuwel gern halten möchten. Laut der ‚Sport Bild‘ wurde Thiaw dies in einer persönlichen Unterredung mit Sportvorstand Peter Knäbel auch schon kommuniziert. Zur Einordnung: Der 54-Jährige führte in den vergangenen Tagen Einzelgespräche mit jedem S04-Profi, um zu erklären, wie der Klub mit ihnen plant.

Ob sich Thiaw aber selbst als wichtige Stütze des zukünftigen Zweitliga-Kaders sieht, ist offen. Laut dem Bericht weiß auch Knäbel, dass der junge Innenverteidiger zuletzt seinen Berater wechselte. „Angeblich“, so die ‚Sport Bild‘, um Angebote von europäischen Topvereinen einzuholen.

Quartett darf gehen

Bei einem Abschied wäre der gebürtige Düsseldorfer längst nicht der einzige Schalke-Profi, der die Gelsenkirchener verlassen wird. Unter anderem sollen Amine Harit, Matija Nastasic und Mark Uth verkauft werden. Der auslaufende Vertrag von Alessandro Schöpf werde derweil nicht verlängert. Auch dem Quartett habe Knäbel dies bereits mitgeteilt.