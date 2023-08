Nischalke nach Dortmund

Borussia Dortmund holt Verstärkung für die Drittliga-Mannschaft an Bord. Wie der BVB bekanntgibt, wechselt Jermain Nischalke in die zweite Mannschaft des BVB. Der 20-jährige Stürmer wird für eine Saison vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Nischalke kam in der vergangenen Saison zu drei Zweitliga-Einsätzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir den Transfer so kurzfristig realisieren konnten. Wir beobachten Jermain schon eine ganze Weile, sind von seinen Qualitäten überzeugt und sind uns sicher, dass er uns helfen kann.“

Lese-Tipp

BVB: Collins auf dem Sprung zur Bundesliga-Konkurrenz