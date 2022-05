Bellinghams Bekenntnis zum BVB

Jude Bellingham lässt keinen Zweifel an seinem Verbleib bei Borussia Dortmund aufkommen. Während einer Medienrunde am Freitag sagte der Mittelfeldspieler, befragt nach seiner Zukunft: „Die einzige Zukunft, an die ich denke, ist das nächste Spiel mit Dortmund. Und ich werde nächste Saison hier sein. Ich bin bereit.“

Gerade nach dem feststehenden Abgang von Erling Haaland (21) zu Manchester City ist das Balsam für die Ohren der BVB-Fans. Bellingham soll in der kommenden Saison eine noch wichtigere Rolle im Zentrum zuteil werden.

Längst haben sämtliche europäische Topklubs den vielseitigen Achter auf dem Zettel. Insbesondere der FC Liverpool und Real Madrid werden immer wieder mit Bellingham in Verbindung gebracht. Noch müssen sich die Branchengrößen aber gedulden. Der Vertrag des englischen Nationalspielers läuft noch bis 2025.