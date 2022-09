Stuttgart verleiht Faghir

Der VfB Stuttgart gibt Wahid Faghir mit der Aussicht auf mehr Spielpraxis ab. Wie der Bundesligist verkündet, wird der 19-jährige Angreifer für die restliche Saison beim FC Nordsjaelland verbringen. Das dänische Sturmtalent war im vergangenen Jahr für 3,5 Millionen Euro von Velje BK zum VfB gewechselt, konnte sich aber noch nicht bei den Profis durchsetzen.

„Für Wahids weitere Entwicklung ist Spielpraxis sehr wichtig. Beim FC Nordsjaelland bietet sich ihm diese Möglichkeit in einem ambitionierten Club in einer herausfordernden Liga. Wir werden Wahids Weg in den kommenden Monaten aufmerksam verfolgen und wünschen ihm und dem FC Nordsjaelland eine erfolgreiche Saison“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat.