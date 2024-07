ManCity geht leer aus: Wolfsburg verleiht Pejcinovic

Dzenan Pejcinovic soll in der neuen Saison Spielpraxis in Liga zwei sammeln. Nach Informationen des ‚kicker‘ verleiht der VfL Wolfsburg den 19-jährigen Mittelstürmer für ein Jahr an Fortuna Düsseldorf. In den nächsten Tagen soll der Deal offiziell bestätigt werden.

Konkretes Interesse an Pejcinovic signalisierte auch Manchester City. Der Guardiola-Klub soll für einen festen Transfer fünf Millionen Euro Ablöse geboten haben. Wolfsburg und der deutsche U19-Nationalspieler (neun Spiele, neun Tore) hatten andere Pläne – Ende Juni verlängerte Pejcinovic bis 2029.

Beeindruckend ist neben der Quote im DFB-Trikot auch die für die Wolfsburger U19: in 31 Partien traf der Linksfuß 30 Mal. Für die VfL-Profis lief Pejcinovic in fünf Kurzeinsätzen auf. Geht der Plan auf, kommen ab der Saison 2025/26 deutlich mehr hinzu.