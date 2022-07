Mangala heute zum Medizincheck

Orel Mangala (24) dürfte in Kürze als Neuzugang bei Nottingham Forest vorgestellt werden. Der ‚Bild‘ zufolge wird der Mittelfeldspieler am heutigen Dienstag zum Medizincheck bei den Tricky Trees erwartet. Mit dem VfB Stuttgart sei in der Nacht die finale Einigung erzielt worden.

Der Premier League-Aufsteiger zahlt inklusive Boni bis zu 15 Millionen Euro Ablöse. Mangala war 2017 für 1,8 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zu den Schwaben gewechselt. In der Saison 2018/19 spielte der Belgier leihweise für den Hamburger SV.