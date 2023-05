Nebel bleibt dem KSC erhalten

Paul Nebel vom 1. FSV Mainz 05 steht kurz vor der Verlängerung seiner Leihe beim Karlsruher SC. Der Leihvertrag des 20-Jährigen soll um ein weiteres Jahr verlängert werden, berichtet die Zeitung ‚Badische Neuste Nachrichten‘. Demnach fehlt lediglich noch die Unterzeichnung des neuen Arbeitspapiers.

Der U20-Nationalspieler kommt aus der Mainzer Jugendakademie und avancierte in der laufenden Zweitliga-Saison beim KSC zum Stammspieler. Von 31 möglichen Ligaspielen absolvierte der Rechtsaußen 29 Partien und erzielte drei Treffer. Aufgrund der positiven Entwicklung in Karlsruhe will Nebel seine Zeit bei den Baden verlängern und weiter Einsatzminuten sammeln.

