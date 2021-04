Navas verlängert bei PSG

Keylor Navas bleibt Paris St. Germain noch länger erhalten. Wie der französische Spitzenklub mitteilt, wurde das bis 2023 laufende Arbeitspapier des 34-jährigen Torhüters vorzeitig bis 2024 verlängert. Seit 2019 war der Costa Ricaner für 15 Millionen Euro von Real Madrid an die Seine gewechselt.

In 72 Pflichtspielen stand Navas bislang für Paris zwischen den Pfosten, in denen er in 34 Partien ohne Gegentor blieb. Vier Titel konnte der Torwartroutinier in dem kurzen Zeitraum mit dem Scheichklub sammeln.