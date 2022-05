Anklage: Chile will statt Ecuador zur WM

Chile hat bei der FIFA Protest gegen die Teilnahme von Ecuador an der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar eingelegt. Einer offiziellen Erklärung auf der Homepage des chilenischen Verbands ist der Vorwurf zu entnehmen, der Spieler Byron Castillo würde mittels Verwendung einer falschen Geburtsurkunde für Ecuador auflaufen und sei eigentlich gebürtiger Kolumbianer.

„Es gibt unzählige Beweise dafür, dass der Spieler am 25. Juli 1995 in der kolumbianischen Stadt Tumaco geboren wurde und nicht am 10. November 1998 in der ecuadorianischen Stadt General Villamil Playas“, heißt es in Chiles Mitteilung. Deshalb wolle man Ecuadors Platz beim WM-Turnier in Katar einnehmen. Weiter wird erklärt: „Die Praxis schwerwiegender und bewusster Unregelmäßigkeiten bei der Registrierung von Spielern kann nicht akzeptiert werden, insbesondere wenn es sich um einen weltweiten Wettbewerb handelt.“