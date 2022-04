Dreikampf um West Hams Diop

Mehrere Vereine sind hinter Innenverteidiger Issa Diop von West Ham United her. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato hat der Franzose nicht nur Olympique Lyon, sondern auch Ligue 1-Konkurrent AS Monaco auf den Plan gerufen. Namhaftester Interessent ist zum aktuellen Zeitpunkt Manchester United.

Foot Mercato zufolge fordert West Ham für Diop eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro. Lyon ist schon seit einer Weile am 25-jährigen Abwehrmann interessiert, muss sich nun aber womöglich auf ein Wettbieten einlassen. In Monaco könnte Diop auf Landsmann Benoît Badiashile (21) folgen, der wiederum bei Newcastle United hoch im Kurs steht.