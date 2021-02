Bénes erläutert Augsburg-Leihe

Lászlo Bénes betont, dass er Borussia Mönchengladbach auf eigene Initiative hin verlassen hat. „Für meine Zukunft ist es wichtig, so viele Spiele wie möglich zu machen. Deswegen habe ich Max (Eberl, Sportchef, Anm. d. Red.) gefragt, ob ich bis Sommer zu einem Klub wechseln kann, bei dem ich mehr Spielpraxis bekomme als in Gladbach“, so der 23-jährige Mittelfeldspieler im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘.

Am Deadline Day war Bénes auf Leihbasis zum FC Augsburg gewechselt. Der Slowake erklärt: „Ich wusste, dass Augsburg mich schon länger haben wollte. Bei der Borussia habe ich in letzter Zeit nicht mehr das Vertrauen bekommen und am Ende sehr wenig gespielt. Ich will immer auf dem Platz stehen und mich verbessern.“ Eine Kaufoption hat der FCA nicht.