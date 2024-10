Wolfsburg: Amoura-Deal von langer Hand geplant

Der VfL Wolfsburg hatte seinen Sommer-Neuzugang Mohamed Amoura (24) schon eine ganze Weile auf dem Zettel. Der ‚kicker‘ berichtet, dass die Wolfsburger Verantwortlichen den jungen Stürmer schon seit seinem Wechsel zum FC Lugano im August 2021 im Visier hatten. Von diesem Moment an wurde Amouras Entwicklung genau beobachtet. Die Bemühungen um eine Verpflichtung intensivierten die Wölfe dann im Dezember 2023, als sich im Anschluss an Amouras Spitzenleistung beim 2:1-Sieg gegen den FC Liverpool in der Europa League weitere Interessenten positionierten.

In diesem Sommer wechselte der Flügelspieler schließlich per Leihe mit 14,5 Millionen Euro hoher Kaufoption vom belgischen Hauptstadtklub Union Saint-Gilloise zum VfL, wo der Algerier sich seit seinem Debüt gegen Eintracht Frankfurt (1:2) bereits mehrfach auszeichnen konnte. In bislang vier Einsätzen für die Wölfe stehen ein Tor und vier Assists zu Buche.