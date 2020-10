Pressestimmen: Atlético von Bayern überwältigt | Keine Gnade mit Real

Die Bayern-Walze

Das 4:0 des Titelverteidigers gegen Atlético Madrid hinterließ in Spanien bleibenden Eindruck. Die ‚Marca‘ sah die Colchoneros „von einem großen FC Bayern überwältigt. Die Bayern-Walze ließ Atlético keine Chance.“ Die ‚as‘ schreibt: „Zu viel Bayern für dieses Atlético. Coman, Müller, Tolisso und Lewandowski haben gezeigt, warum sie die Favoriten sind. Atlético war den Bayern ausgeliefert.“

Hofmann friert das San Siro ein

Dass Inter Mailand nicht über ein 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach hinaus kam, sorgte in Italien für Stirnrunzeln. „Kein Alibi, Inter überzeugt nicht“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘, die sogar von einer „Krise“ berichtet. In der 84. Minute war die Borussia in Führung gegangen. „Hofmann fror das San Siro ein“, schreibt die ‚Tuttosport‘ über den Fohlen-Torschützen, ehe „Lukaku Conte rettete“.

Real immer schlimmer

Alles anderes als zufrieden ist man auch bei Real Madrid. Das peinliche 2:3 gegen die B-Elf von Shakhtar Donetsk veranlasste die ‚Marca‘ zur Titelseiten-Schlagzeile: „Es wird jeden Tag schlimmer.“ Vor dem Clásico am Samstag sieht die vereinsnahe Zeitung die Königlichen „im freien Fall“. Zur Erinnerung: Schon am vergangenen Wochenende unterlag man mit 0:1 gegen Aufsteiger Cádiz.