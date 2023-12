Endrick über Chelsea- & PSG-Interesse

Endrick hat sich dazu geäußert, dass neben Real Madrid auch Paris St. Germain und der FC Chelsea an seinen Diensten interessiert waren. Gegenüber ‚The Athletic‘ sagt der 17-Jährige: „Es gab eine Zeit, in der viel über Haaland und Mbappé für Madrid geredet wurde und das war, als es ein starkes Interesse von Chelsea und Paris St. Germain gab. Natürlich sind das große und wichtige Mannschaften. Ich bin sehr an ihnen interessiert und sie wären eine hervorragende Option für mich. Mich haben die Premier League, die Stadt London und die Tatsache, dass Englisch die dominierende Sprache in der Welt ist, angezogen. Und Chelsea ist ein Verein, der schon zweimal die Champions League gewonnen hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Daran, dass für ihn ein Wechsel zu Real Priorität hatte, lässt Endrick jedoch keine Zweifel aufkommen: „ Aber ich habe meinem Agenten immer klar gemacht, dass mein Traum Real Madrid ist.“ Der 17-Jährige wird sich den Königlichen im Sommer des kommenden Jahres anschließen. Palmeiras erhält eine Ablösesumme von etwas über 37 Millionen Euro. Bei seinem Jugendklub entwickelte sich Endrick zum Nationalspieler und durfte sowohl in diesem als auch im vergangenen Jahr die brasilianische Meisterschaft bejubeln.