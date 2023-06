Tielemans zu Aston Villa

Youri Tielemans (26) bleibt nach seinem Vertragsende bei Absteiger Leicester City in der Premier League. Aston Villa verkündet offiziell, dass man eine Einigung mit dem zentralen Mittelfeldspieler erzielt hat. Tielemans wird sich dem Tabellensiebten der abgelaufenen Saison zum 1. Juli ablösefrei anschließen.

Zu Leicester City war der belgische Nationalspieler 2019 noch für satte 45 Millionen Euro von der AS Monaco gekommen, ist damit Rekordtransfer des Vereins. Für die Foxes bestritt Tielemans 195 Partien (28 Tore, 26 Assists).

Aston Villa is delighted to announce that the club has reached an agreement to sign Youri Tielemans.