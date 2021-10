Chelsea plant Verlängerung mit Mount

Der FC Chelsea plant angeblich eine vorzeitige Vertragsverlängerung inklusive Gehaltserhöhung für Mason Mount. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, sollen die Bezüge des offensiven Mittelfeldspielers mindestens verdoppelt werden. Derzeit verdient der englische Nationalspieler umgerechnet ca. 89.000 Euro pro Woche. Gleichzeitig soll die Laufzeit des Kontrakts ausgedehnt werden, obwohl der derzeitig gültige Vertrag noch bis 2024 läuft.

Mount avancierte 2019 zum Stammspieler bei den Blues. Seit dem ist der 22-Jährige fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Auch aus dem Aufgebot der Three Lions ist Mount nicht mehr wegzudenken. Ein konkretes Angebot seines Arbeitgebers liegt dem Bericht zufolge noch nicht auf dem Tisch, doch die konstant guten Leistungen des Youngsters will sein Klub offenbar in naher Zukunft entsprechend würdigen.