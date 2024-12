Sechs neue Spieler für City | Keine Disziplin bei Milan

Verjüngungskur in Manchester

Bei Manchester City läuft es einfach nicht. In der Premier League droht man den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren und auch in der Champions League hinkt man den eigenen Erwartungen hinterher. Trainer Pep Guardiola wirkt dabei zunehmend ratlos. Zwar fällt mit Regisseur und Stabilisator Rodri einer der wichtigsten Spieler für den Rest der Saison aus, die Mehrheit der Erfolgsmannschaft der vergangenen Jahre steht aber nach wie vor auf dem Platz. Langsam scheint man sich allerdings in Manchester zu fragen, ob ein Großteil des Starensembles seinen Zenit überschritten hat. Schließlich haben neun Spieler des aktuellen Kaders ihren 30. Geburtstag bereits hinter sich. Im Hintergrund soll daher ein Umbruch geplant werden, der die Skyblues wieder zu altem Glanz verhilft.

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, sollen in den kommenden beiden Transferperioden bis zu sechs neue Spieler ihren Weg ins Etihad finden. Neben Martin Zubimendi (25) von Real Sociedad nennt das Blatt auch die Mittelfeldspieler Ederson (25) von Atalanta Bergamo und Adam Wharton (20) von Crystal Palace sowie die Innenverteidiger Jarrad Branthwaite (22) vom FC Everton und Marc Guéhi (24) von Crystal Palace.

Laut der ‚Times‘ will der amtierende englische Meister sogar schon diesen Winter einen hochkarätigen Transfer fürs Mittelfeld tätigen. Im Visier befindet sich dabei auch Florian Wirtz (21) von Bayer Leverkusen. Da die Werkself den Offensivspieler im Winter aber nicht abgeben wird, beschäftigt sich City auch mit Bruno Guimarães (27) von Newcastle United. Der Brasilianer könnte den Ausfall von Rodri zudem wohl besser auffangen als Wirtz, ist er doch deutlich defensiver orientiert als der Leverkusener. Die Ablöse für Guimarães dürfte im Falle eines Transfers mindestens im hohen zweistelligen Millionenbereich liegen. Dass die Scheichs den Geldbeutel öffnen werden, steht aber nahezu außer Frage.

Fonseca hat genug

Mit Ach und Krach konnte der AC Mailand am Mittwoch in der Champions League Roter Stern Belgrad mit 2:1 schlagen. Die Art und Weise gefiel Paulo Fonseca aber ganz und gar nicht. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ war der Trainer der Rossoneri mit der Einstellung einiger Stars nicht zufrieden. So habe Fonseca mehrfach davor gewarnt, die Serben nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, nichtsdestotrotz kam der Sieg nur wenig überzeugend zustande. Die Kritik richtete sich jedoch nicht an die ganze Mannschaft, insbesondere Theo Hernández, Davide Calabria und Fikayo Tomori dürften sich aber angesprochen gefühlt haben.

Ersterer steckt seit Monaten in der Formkrise und wirkt mit dem Kopf nicht bei der Sache, während Calabria bei seiner Auswechslung Fonseca den Handschlag verweigerte. Tomori hat ebenfalls mit Formschwankungen zu kämpfen und reagierte verärgert, als Landsmann Tammy Abraham den Elfmeter schießen durfte.

Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat Fonseca nun einige Spieler zum Rapport bestellt. Den Anfang machte Theo, der Trainer zeigte ihm erneut seine Fehler in der Defensive auf und wies ihn auf seine Defizite hin. Der Linksverteidiger soll sich bewusst sein, dass seine körperliche Verfassung derzeit nicht die beste ist und gelobt Besserung. Zudem appellierte Fonseca an den Franzosen, sich fortan nur auf das Spielfeld und den AC Mailand zu fokussieren, schließlich zählt ein Theo in Bestform zu den besten Außenverteidigern der Welt. Heute sollen weitere Gespräche folgen, mutmaßlich mit Calabria und Tomori, um auch sie wieder an ihr Leistungsmaximum zu bringen.