DFB-Kader: Fünf Spieler reisen ab

Im Vergleich zum gestrigen 3:3 gegen die Türkei wird die deutsche Nationalmannschaft beim Nations League-Spiel in der Ukraine am Samstag (20:45 Uhr) auf fünf Spieler verzichten. Wie der DFB mitteilt, treten Benjamin Henrichs, Mahmoud Dahoud, Nadiem Amiri, Nico Schulz und Niklas Stark die Reise nicht mit an.

Wieder mit von der Partie werden die Bayern-Profis Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Niklas Süle und Serge Gnabry sein. Gleiches gilt für die Leipziger Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg, Timo Werner vom FC Chelsea sowie Real Madrids Toni Kroos.