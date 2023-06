Im Bayern-Visier: Benfica kämpft um Toptalent Neves

20 Pflichtspiele bestritt João Neves in der abgeschlossenen Saison für die Profis von Benfica Lissabon – nicht schlecht für einen 18-Jährigen. Entscheidender ist allerdings diese Statistik: Während der junge Mittelfeldspieler bis Mitte April nur zu Kurzzeiteinsätzen kam, stand er in jeder der vergangenen sechs Ligapartien in der Startelf und verpasste so gut wie keine Minute mehr.

Eindeutig hat Neves unter Trainer Roger Schmidt den Durchbruch geschafft, nun wartet eine glanzvolle Zukunft auf den Youngster. Auch in Deutschland wurde sein steiler Aufstieg schon registriert: Laut ‚A Bola‘ zeigt der FC Bayern Interesse, ebenso wie der stark portugiesisch geprägte Premier League-Vertreter Wolverhampton Wanderers.

Problem für Benfica: Noch steht den interessierten Klubs keine in Portugal übliche Multi-Millionen-Ausstiegsklausel im Weg. Das wollen die Verantwortlichen des portugiesischen Meisters so schnell wie möglich ändern. Geplant ist eine Verlängerung bis 2028. Die im neuen Vertrag festgeschriebene Ablösesumme soll bei 60 Millionen Euro liegen.