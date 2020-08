Neymar wünscht sich Messi | Corona-Chaos in England & Italien

Messi und Pep: Funkt Neymar dazwischen?

Lionel Messi und Pep Guardiola haben laut ‚Times‘ und ‚Sky Sports‘ bereits persönlich miteinander gesprochen und sich gegenseitig den Wunsch einer Wiedervereinigung mitgeteilt. Doch nun ist ein weiterer ehemaliger Mitstreiter des Argentiniers offenbar auf den Plan getreten und versucht, La Pulga von einem Wechsel zu überzeugen. Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten möchte kein Geringerer als Neymar, Messi einen Wechsel zu Paris St. Germain schmackhaft machen. Beide scheiterten in der Champions League am FC Bayern und könnten nun in der nächsten Saison gemeinsam einen neuen Anlauf in der Königsklasse wagen.

Covid-Chaos in Premier League & Serie A

In England bestimmt die Corona-Pandemie die sportliche Berichterstattung. Und das aus gutem Grund: Neben Superstar Paul Pogba haben sich vier Spieler vom FC Chelsea sowie Tanguy Ndombélé von Tottenham Hotspur mit dem Virus infiziert. Der ‚Daily Express‘ sieht ein „Covid-Chaos“ auf der Insel. Auch der ‚Daily Star‘ und der ‚Guardian‘ greifen die Entwicklungen auf. Doch neben der Premier League wurde auch die Serie A hart vom Virus getroffen. Wie unter anderem der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, haben sich Sandro Tonali und Carles Pérez ebenfalls angesteckt.

Gerüchtküche um Real-Spieler brodelt

Bei Real Madrid läuft die Transfer-Gerüchteküche in Sachen Abgängen auf Hochtouren. Mariano Díaz steht laut der portugiesischen ‚Record‘ vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon. Bei dem Deal handelt es sich um eine Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro. Das üppige Gehalt des Angreifers (kolportierte fünf Millionen Euro) stellt allerdings noch ein Problem für die Adler dar. Daneben berichtet ‚Estadio Deportivo‘, dass Dani Ceballos nach wie vor gerne zu Betis Sevilla zurückkehren würde, um dort Spielpraxis zu sammeln. Mikel Arteta dürfte das nicht gefallen – der Trainer vom FC Arsenal würde den Mittelfeldspieler gerne noch ein weiteres Jahr ausleihen. Zu guter Letzt steht James Rodríguez vor einem Wiedersehen mit Carlo Ancelotti. Der Italiener möchte den offensiven Mittelfeldspieler unbedingt zum FC Everton lotsen und hofft, die Königlichen mit einem Angebot von 35 Millionen Euro zu überzeugen.