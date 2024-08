Topklub mischt bei Hummels mit – Sahin weiß mehr

Glaubt man jüngsten Medienberichten, will sich Mats Hummels noch vor dem Deadline Day in der kommenden Woche für einen neuen Arbeitgeber entscheiden. Mit der SSC Neapel zeigt laut ‚Bild‘ nun ein weiterer Klub aus der italienischen Serie A Interesse.

Dass Hummels vor allem in Italien Bewunderer hat, ist verbrieft. Zu Beginn seiner diesjährigen Klubsuche wurde der 35-Jährige mit dem AC Mailand sowie Juventus Turin in Verbindung gebracht, beim FC Bologna lag ihm ein unterschriftsreifer Vertrag vor, der Routinier machte aber einen Rückzieher. Weitere Spuren führten zu Como 1907, Inter Mailand und zur AS Rom.

„Ich weiß, in welche Richtung es geht“

Diese verpufften aber genauso wie zwei zuletzt noch heiße Fährten. Die am gestrigen Mittwoch geführten Gespräche mit dem RCD Mallorca haben der ‚Bild‘ zufolge nicht zu einer Einigung geführt. Auch ist dem Beitrag zu entnehmen, dass ein Transfer zu Brighton & Hove Albion kein Thema mehr sein soll.

Hummels wolle „notfalls bis zur letzten Minute auf einen Traditionsklub zocken“. Napoli wäre so einer, ebenso wie der La Liga-Klub Real Sociedad. „Was soll ich sagen? Ich weiß, in welche Richtung es geht“, sagte BVB-Trainer Nuri Sahin auf der heutigen Pressekonferenz über die Zukunft seines langjährigen Weggefährten. Lange wird die Entscheidung also nicht mehr auf sich warten lassen.