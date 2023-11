Schalke: U17-WM doch ohne Ouédraogo?

Assan Ouédraogo wird möglicherweise doch nicht an der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien teilnehmen. „Er muss fit sein, nur dann kann er dort helfen. Wir werden ihn gründlich untersuchen und dann entscheiden“, zitiert die ‚Bild‘ Schalke 04-Sportdirektor André Hechelmann. Falls der zurzeit am Oberschenkel verletzte Ouédraogo nicht für das anstehende S04-Spiel gegen den SV Elversberg (Freitag, 18:30 Uhr) fit wird, sei eine Reise zum Junioren-Turnier praktisch ausgeschlossen, so die Tageszeitung.

Dem Bericht zufolge wird am heutigen Montag eine erneute Untersuchung stattfinden, bei der die Schwere der Verletzung des Mittelfeldspielers bestimmt werden soll. Die jüngsten beiden Pflichtspiele der Schalker verpasste Ouédraogo bereits. Der U17-WM war eine lange Debatte darüber vorausgegangen, ob die Königsblauen ihr Supertalent freigeben werden oder nicht. Als Kompromiss einigten sich die Seiten darauf, Ouédraogo nur für den offiziellen Abstellungszeitraum der FIFA nach Indonesien zu schicken, wodurch der 17-Jährige verspätet an- und verfrüht abreisen würde.