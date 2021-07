Chelsea-Talent Broja unterschreibt langfristig

Armando Broja hat beim FC Chelsea einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Wie die Blues vermelden, läuft das neue Arbeitspapier des Eigengewächses bis 2026. Der 19-jährige Angreifer ist bereits sechsfacher Nationalspieler von Albanien. In der abgelaufenen Saison war der Youngster an Vitesse Arnheim verliehen, wo dem 1,91 großen Rechtsfuß elf Treffer in 34 Pflichtspielen gelangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bin wirklich aufgeregt, einen neuen Vertrag bei Chelsea zu unterschreiben“, sagt Broja, „nachdem ich die Akademie hier durchlaufen habe, war es ein besonderer Moment für mich, letztes Jahr mein Debüt in der ersten Mannschaft zu geben, bevor ich letzte Saison auf Leihbasis bei Vitesse weitere Erfahrungen sammeln konnte. Auf diesem Fundament möchte ich aufbauen und ich freue mich darauf, mich weiterzuentwickeln und in den kommenden Jahren bei Chelsea etwas zu bewegen.“