Erster Neuzugang: Mainz holt Batz

Der 1. FSV Mainz 05 komplettiert offenbar sein Torhüter-Trio. Laut Informationen der ‚Bild‘ bedienen sich die Rheinhessen beim 1. FC Saarbrücken und nehmen Keeper Daniel Batz unter Vertrag. Dem Boulevardblatt zufolge unterschreibt der 32-Jährige bis 2025.

Die Mainzer füllen mit der Verpflichtung von Batz die von Finn Dahmen (25/FC Augsburg) hinterlassene Kaderlücke. In der abgelaufenen Saison bestritt der Schlussmann alle 38 Spiele für die Saarländer, hielt in Liga drei stolze 16 Mal den Kasten sauber. Batz soll bei den Mainzern mit Eigengewächs Lasse Rieß (21) in den Konkurrenzkampf gehen, Robin Zentner (28) ist weiterhin als Nummer eins eingeplant.

Update (13:33 Uhr): Mainz 05 hat mittlerweile den Transfer bestätigt. Batz unterschreibt wie zuvor berichtet bis 2025.