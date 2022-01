Wolfsburgs Pleitenserie: Kohfeldt am Pranger

Es hatte so verheißungsvoll begonnen. Mit zwei Bundesliga-Erfolgen und einem 2:1 in der Champions League über RB Salzburg startete Florian Kohfeldt im Herbst in seine Amtszeit beim VfL Wolfsburg. Niemand ahnte in diesem Zeitraum, dass eine fast beispiellose Pleitenserie folgen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neun Spiele und acht Niederlagen später sitzt Kohfeldt bei den Wölfen nicht mehr wirklich fest im Sattel. Seine Worte im Anschluss an das gestrige 0:1 gegen den VfL Bochum lassen aber zumindest darauf schließen, dass intern bislang niemand mit ihm über ein möglicherweise nahendes Aus gesprochen hat: „Ich bin absolut sicher, dass ich gegen Hertha auf der Bank sitzen werde.“

Die Begegnung gegen die ebenfalls weit den Erwartungen hinterherhinkenden Berliner findet am Samstag (15:30 Uhr) statt. „Ich bin mir sicher, dass wir aus der Situation herauskommen. Wenn ich anfangen würde, mir darüber Gedanken zu machen, dürfte ich hier nicht mehr sitzen“, versichert Kohfeldt.

Keine Hinweise auf Trennung

Man dürfe „nicht jammern“, betont der ehemalige Bremer Coach, der eine defensiv solide Vorstellung seines Teams sah. „Wir werden kämpfen, kombiniert mit den Ideen, die wir haben“, so Kohfeldt.

Weitere Wölfe-Verantwortliche standen seit der Bochum-Pleite noch nicht vor den Mikrophonen. Es ist davon auszugehen, dass Manager Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer zunächst einmal die Köpfe zusammenstecken, bis sie Farbe bekennen. Bislang deutet vieles darauf hin, dass Kohfeldt zumindest am Wochenende noch das Zepter in der Hand halten wird.