Ex-Frankfurter Blanco vor Wechsel zu Villarreal

Die Zeit von Fabio Blanco in Reihen des FC Barcelona ist offenbar wieder abgelaufen. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ wechselt der 19-jährige Spanier zum FC Villarreal. Beim Gelben U-Boot soll der talentierte Offensivspieler in der zweiten Mannschaft auflaufen, die in Spaniens zweiter Liga spielt.

Bei Villarreal erhält Blanco einen Dreijahresvertrag. In Barcelona konnte sich der Torjäger nicht nachhaltig für einen Kaderplatz im Profiteam empfehlen. Nachdem Blanco im vergangenen Jahr unter Trainer Xavi an der Saisonvorbereitung teilnehmen durfte, wurde er anschließend nur noch im B-Team der Katalanen eingesetzt.

Update (12:51): Mittlerweile haben die Klubs den Transfer offiziell bestätigt.

