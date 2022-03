Mutu wird Trainer in Bukarest

Rapid Bukarest hat mit Adrian Mutu einen neuen Trainer eingestellt. Der 43-Jährige übernimmt den rumänischen Erstligisten ab sofort und erhält einen Vertrag bis 2023. Nach seinem Engagement bei FC Universitatea Craiova im Jahr 2021 ist der neue Job seine zweite Station als Chefcoach in Liga I.

Als Spieler war Mutu unter anderem für Inter Mailand, den FC Chelsea, Juventus Turin und den AC Florenz aktiv. Darüber hinaus stehen für den Ex-Stürmer 77 Länderspiele für Rumänien zu Buche.

Adrian Mutu is the new coach of Rapid 😎



Welcome @adrianmutu! 🇱🇻



More details 👉