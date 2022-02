Kolo Muani: Eintracht-Neuzugang trifft gegen PSG

Randal Kolo Muani fügte seiner großartig verlaufenden Saison einen weiteren Treffer hinzu. Beim gestrigen 3:1-Sieg des FC Nantes gegen den Tabellenführer Paris St. Germain gehörte der Stürmer zwar nicht zu den auffälligsten Akteuren auf dem Platz, war mit seinem Führungstreffer aber dennoch entscheidend am Sieg beteiligt. Bereits in der vierten Minute spielte er seine Stärken aus, rannte Marquinhos nach Doppelpass mit Ludovic Blas einfach davon und überwand Keylor Navas eiskalt zum 1:0 für den Underdog.

Der künftige Frankfurter zeigte insgesamt eine ordentliche Leistung, stellte die PSG-Defensive insbesondere in Luftduellen vor einige Probleme. Doch es lief längst nicht alles rund beim 23-Jährigen. In der Defensive leistete sich der Franzose einen bösen Fehlpass, der zum zwischenzeitlichen Ausgleich hätte führen können und er vergab in der 57. Minute eine Großchance zum 4:1 kläglich. Mit nun neun Treffern bleibt der dreifache französische Nationalspieler aber weiter der Toptorjäger der Canaris. Im Sommer wird sich Kolo Muani dann ablösefrei Eintracht Frankfurt anschließen.