Magdeburg vor Diakhaby-Verpflichtung

Der 1. FC Magdeburg wird wohl zeitnah Adama Diakhaby (26) als nächsten Neuzugang vorstellen können. Wie die ‚Magdeburger Volksstimme‘ berichtet, trainierte der derzeit vereinslose französische Angreifer am gestrigen Mittwoch probeweise mit der Mannschaft. Am Montag schon soll der Transfer dann offiziell verkündet werden.

Diakhaby galt einst als großes Talent und wechselte schon zweimal in seiner Karriere für eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro den Verein, einmal von Stade Rennes zur AS Monaco und einmal von den Monegassen weiter zu Huddersfield Town. Im Anschluss folgten Engagements bei Nottingham Forest und zuletzt beim Amiens SC in Frankreich.