Freiburg: Saison für Kyereh gelaufen

Bittere Nachricht für den SC Freiburg: Wie die Breisgauer offiziell mitteilen, hat sich Mittelfeldspieler Daniel-Kofi Kyereh während des Trainings einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Tabellensechste muss damit für den Rest der Saison auf die Dienste des 26-jährigen Offensivmanns verzichten. Kyereh soll nach Vereinsangaben in den nächsten Tagen operiert werden.

„Wir wünschen Kofi eine erfolgreiche OP und gute Genesung“, schreibt der SC weiter. Kyereh war im vergangenen Sommer für 4,5 Millionen Euro vom FC St. Pauli nach Freiburg gewechselt. In der laufenden Saison stand der Rechtsfuß in insgesamt 18 Pflichtspielen auf dem Rasen und war an vier Treffern direkt beteiligt.

