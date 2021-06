Schalke leiht Linksverteidiger Ouwejan aus

Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder treiben die Personalplanungen beim FC Schalke voran. Die Königsblauen vermelden die Leihe von Thomas Ouwejan. Der auch offensiv einsetzbare Linksverteidiger kommt von AZ Alkmaar und kann per Kaufoption in unbekannter Höhe festverpflichtet werden.

Schröder heißt den Neuzugang willkommen: „Thomas Ouwejan ist ein junger, dynamischer Spieler, der mit gerade einmal 24 Jahren bereits viel Erfahrung vorweisen kann – zum einen, weil er bei AZ Alkmaar in der Eredivisie ein Führungsspieler war, und zum anderen, weil er bereits in der Serie A seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. [...] Mit seiner Art Fußball zu spielen und seiner Standard-Stärke wird er uns weiterhelfen.“

„Zweifelsfrei herausfordernd“

Ouwejan freut sich auf die neue Herausforderung: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Schalke 04 waren sehr gut und haben mich in meiner Wahrnehmung noch mehr bestätigt: Ich habe unheimlich Lust auf die Aufgabe, die zweifelsfrei herausfordernd wird, und freue mich sehr darauf, schon bald das königsblaue Trikot zu tragen.“

Der 24-Jährige verbrachte die abgelaufene Saison in der Serie A bei Udinese Calcio, wusste dort aber nicht nachhaltig zu überzeugen und kam lediglich auf 15 Einsätze, von denen er drei in der Startelf begann. Von Hauptarbeitgeber Alkmaar geht es für Ouwejan nun umgehend weiter zu S04 in die zweite Liga.