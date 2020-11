VfB verlängert auch mit Endo

Beim VfB Stuttgart knallen schon wieder die Sektkorken. Wie der Bundesligist bekanntgibt, verlängert Wataru Endo seinen Kontrakt vorzeitig bis 2024. Ursprünglich wäre das Arbeitspapier 2022 ausgelaufen und der VfB womöglich schon im nächsten Sommer unter Verkaufszwang gekommen.

Der erfreute Sportdirektor Sven Mislintat sagt: „Mit seinen fußballerischen Qualitäten, aber auch mit seiner Mentalität und seiner professionellen Einstellung ist Wataru ein Führungsspieler im besten Sinne des Wortes. Er identifiziert sich mit dem VfB, mit unserem Weg und mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Wataru ist bei seinen Mitspielern in höchstem Maße anerkannt und hat mit seinen bisher gezeigten Leistungen unsere Erwartungen sogar noch übertroffen. Deshalb freuen wir uns sehr über seine vorzeitige Vertragsverlängerung und danken Wataru für sein Vertrauen.“

Der 27-jährige Endo hat sich in Stuttgart in den vergangenen zwölf Monaten mehr und mehr zum absoluten Eckpfeiler entwickelt. Im zentral-defensiven Mittelfeld brilliert der Japaner als Balleroberer und Spiellenker. Endo, den der VfB im Sommer per Kaufoption fest unter Vertrag nahm, ist nun „glücklich über die Vertragsverlängerung und freue mich auf die weiteren Jahre beim VfB Stuttgart. Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte mit meiner Leistung dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen.“