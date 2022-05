Scolari lockt Alves

Dani Alves (39) weckt Begehrlichkeiten in der Heimat. Der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ zufolge zeigt der Club Athletico Paranaense mit Cheftrainer Luis Felipe Scolari Interesse am Rechtsverteidiger vom FC Barcelona. Dessen Vertrag bei den Blaugrana läuft Ende Juni aus.

Alves selbst will gerne mindestens bis Jahresende in Barcelona bleiben, um sich dort auf die WM in Katar vorzubereiten. Präsident Joan Laporta sagte zuletzt: „Es besteht die Möglichkeit, dass wir seinen Vertrag für die nächsten sechs Monate verlängern können, wir werden sehen.“ Gespräche sollen in Kürze stattfinden.