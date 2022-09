Söyüncü außen vor: Folgt der Blitzwechsel in die Heimat?

Am 1. Mai dieses Jahres durfte Caglar Söyüncü letztmals in der Premier League für Leicester City spielen. Seitdem ist der türkische Innenverteidiger unter Trainer Brendan Rogers komplett außen vor. Jetzt der Schock gegen Brighton & Hove: Für Söyüncü reichte es nicht mal mehr für die Bank, er musste sich das 2:5 von der Tribüne aus antun.

Unter Rodgers scheint der Ex-Freiburger keine Perspektive mehr zu haben, obwohl er fast drei Jahre lang mindestens zum erweiterten Stammpersonal zählte. Laut dem Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano könnte es Söyüncü deshalb kurzfristig in die Heimat ziehen. Galatasaray zeige Interesse und habe bereits Gespräche aufgenommen.

Diese sollen in den kommenden Tagen fortgesetzt und Söyüncü an den Bosporus gelotst werden. Bis Donnerstag hat Gala noch Zeit, den Deal einzutüten – dann schließt das Transferfenster in der Türkei. Es muss also schnell gehen, ansonsten droht dem 26-Jährigen das Abstellgleis bis zum Vertragende im nächsten Sommer.