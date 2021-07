Everton schnappt sich Townsend

Andros Townsend schließt sich dem FC Everton an. Wie der Klub mitteilt, unterschreibt der 30-Jährige einen Zweijahresvertrag bei den Toffees. In der vergangenen Saison spielte Townsend noch für Ligakonkurrent Crystal Palace. Sein Vertrag bei den Eagles lief Ende Juni aus.

Insgesamt kommt der ehemalige Nationalspieler von England auf 243 Partien in der Premier League. In der englischen Topliga trug er das Trikot von Tottenham Hotspur, den Queens Park Rangers, Newcastle United und Crystal Palace.

✍️ | @andros_townsend has signed for the Blues on a free transfer, penning a two-year contract. 🔵