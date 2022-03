Ortega entscheidet zwischen Bayern & Bielefeld

Titel und Bankplatz – oder Abstiegskampf und Stammplatz: Diese Frage stellt sich Stefan Ortega dieser Tage. Der Vertrag des Rückhalts von Arminia Bielefeld läuft aus und der FC Bayern ist stark daran interessiert, den 29-jährigen Keeper als neue Nummer zwei hinter Manuel Neuer (35) ablösefrei nach München zu holen.

Die Arminia will Ortega natürlich halten. Berater Jörg Neblung bestätigte dem ‚kicker‘ zuletzt „ein erstes Gespräch“ bezüglich einer Vertragsverlängerung. Am Wochenende bezeichnete Sportchef Samir Arabi Ortega als „wichtigen Baustein“, der „gerne morgen zu mir ins Büro kommen und den Vertrag unterschreiben“ kann.

Laut der ‚Sport Bild‘ winkt Ortega auf der Alm ein Vierjahresvertrag samt Gehaltserhöhung. Finanziell werden die Ostwestfalen aber nicht mit den Bayern mithalten können. Weitere Klubs wie die interessierte PSV Eindhoven sind dem Magazin zufolge nicht mehr im Spiel. Ortega treffe seine Entscheidung zwischen Bayern und der Arminia.

Ulreich müsste weichen

Kommt Ortega nach München, wird der Rekordmeister die Option zur Vertragsverlängerung mit dem bisherigen Neuer-Vertreter Sven Ulreich (33) wohl nicht ziehen. Alexander Nübel (25) ist auch in der kommenden Saison noch an die AS Monaco verliehen. Anschließend könnte er sich ohnehin umorientieren, da Neuer seinen bis 2023 datierten Vertrag nochmal verlängern soll.