Schönfelder verlässt Werder

Oscar Schönfelder lässt das Kapitel SV Werder Bremen hinter sich. Der Offensivmann wechselt ein Jahr vor dem Vertragsende bei den Grün-Weißen fest zu Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg. An die Bayern war er bereits in der vergangenen Saison verliehen. In Regensburg unterschreibt der Außenbahnspieler einen bis 2025 datierten Vertrag.

„Wir freuen uns darüber, dass sich Oscar entschieden hat, den Weg mit dem SSV Jahn weiter mitzugehen. Seine Qualitäten konnte er bisher verletzungsbedingt noch nicht zeigen, allerdings sind wir überzeugt, dass Oscar nun allen zeigen kann, was in ihm steckt“, sagt Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des SSV Jahn.

