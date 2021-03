Todibo: Kein Interesse an Barça-Rückkehr

Jean-Clair Todibo hat das Kapitel FC Barcelona abgehakt. Im Interview mit der ‚Sport‘ sagt der französische Innenverteidiger: „Ohne zu lügen, ich bin nicht sehr interessiert an dem, was dort passiert. Ich schaue mir gelegentlich Spiele an, in denen meine ehemaligen französischen Mannschaftskameraden spielen. Ich beobachte sie nur, weil ich sie als Freunde betrachte.“

Gerne würde der 21-Jährige beim OGC Nizza bleiben, für den er derzeit leihweise spielt: „Ich weiß nicht, ob es bereits klar ist, wo ich in der nächsten Saison spiele, aber meine Ambition ist es hierzubleiben. Ich hoffe also, dass Nizza mich festverpflichtet. Meine individuellen Leistungen werden darüber entscheiden, ob ich hierbleibe oder nicht.“