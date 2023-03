Die Top-Torjäger Europas | Balogun-Plan geht auf – ruft die Bundesliga?

Nur PSG-Superstar Kylian Mbappé und Lille-Stürmer Jonathan David trafen in dieser Ligue 1-Saison häufiger als Folarin Balogun. Auch am Sonntag trug sich der 21-Jährige bei der 1:2-Niederlage gegen Olympique Marseille in die Torschützenliste ein. Balogun steht nun bei 17 Ligatoren, trifft im Schnitt alle 126 Minuten.

An Stade Reims, aktuell Tabellenneunter, ist der englische U21-Nationalspieler noch bis zum Saisonende vom FC Arsenal ausgeliehen. In London besitzt der 1,78 Meter große Rechtsfuß einen Vertrag bis 2025. Ob Balogun in der kommenden Spielzeit für die Gunnerst stürmen wird, ist aber noch nicht final geklärt.

Den in New York City geborenen Rechtsfuß haben längst auch andere Vereine ins Visier genommen. Der AC Mailand soll seit geraumer Zeit dran sein, ‚CBS Sports‘ berichtete kürzlich, dass auch Marseille, Leeds United und Borussia Mönchengladbach ein Auge auf Balogun haben. Noch ist das Rennen um den talentierten Stürmer völlig offen.

